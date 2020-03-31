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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 23:41
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  • 31 Mart 2020 Salı 23:43

Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm

Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm

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Koronaviruse yakalanan ve bir süredir yaşam mücadelesi veren Fransız Marsilya kulübünün eski başkanı Pape Diouf, yaşamını yitirdi.

Koronavirüs can almaya devam ediyor... Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf da yakalanmıştı.

68 yaşındaki Diouf'un durumunun kötüye gittiği ve cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiği son gelen haberler arasındaydı.

Diouf, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.

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Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm
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