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Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm Koronaviruse yakalanan ve bir süredir savaş veren Marsilya eski başkanı Pape Diouf, yaşamını yitirdi.

Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? Eşinden son dakika açıklaması Rüştü Reçber'in sağlık durumu nasıl? Eşinden son dakika açıklaması Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eşiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Lionel Messi'ye göre en iyi 15 genç yetenek Lionel Messi'ye göre en iyi 15 genç yetenek Adını dünya futbolunun zirvesine yazdıran FC Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, en beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği o futbolcular ve o isimler hakkındaki düşünceleri.

Buruk'tan Gümüşdağ'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama Buruk'tan Gümüşdağ'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu. Buruk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın durumuyla ilgili bilgi de verdi.

İtalyanlardan Lucescu'ya: ‘Haziranda Beşiktaş'a gidiyor musun?‘ İtalyanlardan Lucescu'ya: ‘Haziranda Beşiktaş'a gidiyor musun?‘ Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına karantina günleri, koronavirüs ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ‘evde kal‘ videosu: ‘Yakında görüşmek üzere‘ Fenerbahçe'den ‘evde kal‘ videosu: ‘Yakında görüşmek üzere‘ Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.