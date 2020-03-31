Koronavirüs bir can daha aldı! Futbol dünyasını kahreden ölüm

Koronavirüs can almaya devam ediyor... Spor dünyasından birçok ismi etkileyen hastalığa Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf da yakalanmıştı.
68 yaşındaki Diouf'un durumunun kötüye gittiği ve cumartesi gününden bu yana Senegal'in başkenti Dakar'da solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı verdiği son gelen haberler arasındaydı.
Diouf, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da 2005 ile 2009 yılları arasında başkanlık görevini üstlenmişti.
Koronaviruse yakalanan ve bir süredir savaş veren Marsilya eski başkanı Pape Diouf, yaşamını yitirdi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den eşiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Adını dünya futbolunun zirvesine yazdıran FC Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, en beğendiği 15 genç futbolcuyu açıkladı. İşte Messi'nin ismini verdiği o futbolcular ve o isimler hakkındaki düşünceleri.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a konuştu. Buruk, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın durumuyla ilgili bilgi de verdi.
Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına karantina günleri, koronavirüs ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.
Alman basını, Bayern Münih'in dünyaca ünlü futbolcusu David Alaba'yı Galatasaray'a yazdı. Koronavirüs salgını sonrası sıkışan futbol dünyasında yaşanan belirsizliklerden ötürü her şeyin gerçekleşebileceğinin belirtildiği haberde, David Alaba'nın Galatasaray taraftarı olduğu da hatırlatıldı.