Koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı tehdit ediyor

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.
İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan habere göre Muto, başkent Tokyo'daki toplantıda 2020 Paralimpik Oyunları'nın yetkilileriyle bir araya geldi.
Muto, yeni tip koronavirüs salgınının en kısa zamanda önüne geçilmesini ümit ettiğini belirterek, "Virüsün yayılmasının, organizasyon bakımından yakaladığımız ivmeyi olumsuz etkileyebileceği konusunda son derece endişeliyiz." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün "uluslararası acil durum" kararı aldığı Çin'deki salgın yüzünden can kaybı, 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı da 24 bin 324'e yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı final kapısını ardına kadar araladı.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
Fenerbahçe, sezon sonunda Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan stoper Steven Caulker ile söz kesti.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth'un 2018 yılında Galatasaray'ın radarına girdiği öğrenildi.
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, Denizbank ile imzalanan sponsorluk anlaşması öncesi gelecek için umutlu mesajlar verdi. Güneş, "Euro 2020'de inşallah ilk 3'e gireriz" derken; Özdemir, "Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.