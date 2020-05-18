Korona yarasını üyeler saracak

Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Koronavirüs nedeniyle maddi zorlukları iyice büyüyen Süper Lig’in 4 büyükleri gelir elde etmek için formül aramaya başladı. Uzun süredir sporcularına karşı mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen Beşiktaş, yardım kampanyasıyla nefes almayı hedefliyordu. Ancak pandemi süreci, bu girişimin rafa kalkmasına yol açtı. Aynı şekilde futbolcularına olan borçlarını 8 aylık vadeye yayan Fenerbahçe de çarkı döndürmek için yeni çözüm arıyor. İki kulüp de üye aidatlarını artırmak suretiyle pandemi döneminde artan mali yükü biraz olsun hafifletmeyi planlıyor. Üyelik aidatlarının en düşük olduğu kulüp Fenerbahçe, 50 TL’lik yıllık ödeneği 500 TL’ye yükseltecek. Aynı şekilde Beşiktaş da 120 TL’yi, 500’e çıkartmak niyetinde.

FENERBAHÇE: GELİR 10 KAT ARTACAK

Fenerbahçe’de 33 bin civarında bir üye var. Bunların yüzde 70’i, yani 23 bin civarında üye aidatını ödüyor. Yıllık üye aidatı 50 TL... Yani bu kalemden yıllık 1 milyon 150 bin TL gelir elde ediliyor. Sarı-Lacivertliler, 50 TL olan yıllık aidat ücretini en az 500 TL seviyelerine çekmek istiyor. Mali Genel Kurul’da üyelere bu teklif sunulacak. Bu proje ile gelirin 5 milyon seviyelerine çıkması bekleniyor. 10 bin TL olan üyelik girişi 15 bin TL’ye çıkartılmıştı. Fenerbahçe bu rakamda da yeniden bir iyileştirme yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ: 3.5 YILDA BİN 86 ÜYE

2020 için aktif üye sayısı 17 bin 775... 2019 yılının aidatını ödemeyen 2 bin 425 üye var. Beşiktaş’a üye olduktan sonra her yıl 120 TL aidat ödeniyor. Yıllık aidat geliri 2 milyon TL seviyelerinde. Bu ayki genel kurulda bu rakamın 500 TL seviyelerine çıkması için yönetim bir önerge verecek. Beşiktaş üye giriş ücreti ise 6 Mayıs 2016 itibarıyla 5 bin TL. 2 yıl sonra üyelerin oğlu ve eşi de %50 indirimden yararlanabiliyor... 3.5 yılda 5 bin TL’den üye olanların sayısı ise bin 86. Gelir 5 milyon 430 bin TL. Beşiktaş, üye giriş aidatı rakamını yukarı çıkarmayı planlıyor.

GALATASARAY: KURULU TOPLAMALI!..

Galatasaray’da 13 bin üye var. 9 bini aidatlarını ödüyor. 4 bininin borçları nedeniyle aidatları kapalı. Cim-Bom’da 400 TL yıllık aidat ödeniyor. 2020 yılında yıllık aidat geliri 3.5 milyon TL. Aidat ücretlerine zam için Sarı-Kırmızılı Yönetim’in Tüzük Genel Kurulu yapması gerekiyor. Genel kurula katılan kişi sayısının toplam 2/3’ünün kabul oyu ile tüzük değişebiliyor. Galatasaray’da üye giriş aidatları güncel tablosu ise şöyle: A Grubu (Galatasaray lisesi mezunu) 1200, D Grubu 5 yıl üye olmuş kişilerin çocukları ve eşleri 5 bin TL, E Grubu Normal üye 20 bin TL.

TRABZON: YILLIK GELİRİ 2 MİLYON

Trabzonspor’un aktif üye sayısı 13 bin 117... 1.1.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında ödeme yapan üye toplamı 9780... 226 TL yıllık üye aidatı var. Trabzon’da bu kalemden yıllık gelir 2 milyon 300 bin civarında. Üyeliğe giriş ücreti 3033 TL. Trabzonspor 2020 yılının ocak ayında giriş aidat ücretleri ve yıllık aidat bedellerine yüzde 22.58 zam yapmıştı. 2021 yılında da bir zam yapılması bekleniyor.

BAYERN MÜNİH’İN 293 BİN ÜYESİ VAR

Bayern Münih’in Kasım 2019’a göre 293 bin üyesi bulunuyor. Bayern Münih’te yıllık üyelik ücreti 20 euro ile 60 euro arasında değişiyor. Üyelere mağazalarda %10’luk indirim, biletlerde öncelik, müzeye indirimli giriş hakları tanınıyor.