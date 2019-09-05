Korku basına da yansıdı: ABD, Türkler'den zor kurtuldu

A Milli Basketbol Takımımız’ın Dünya Kupası’nda 13 yıldır yenilmeyen ABD’ye kök söktürdüğü ancak uzatmada 93-92 kaybettiği karşılaşma, ABD basınında geniş yer buldu.

The Washington Post: ABD, Türkiye karşısında büyük korku yaşadı. Uzatma sonunda kıl payı yenilgiden kurtuldu.

The Wall Street of Journal: ABD derin bir nefes aldı. Dünyanın en iyi 17. takımı, neredeyse ABD’yi yeniyordu.

LA Times: ABD, Türkiye’yi uzatmada zor bela yendi. ABD’nin galibiyetini “Büyük kaçış”

Yahoo Sports ise, “Türkiye kaçırdı, Birleşik Devletler attı ve Amerikalılar büyük Dünya Kupası bozgunundan böyle kaçtı” ifadelerini kullandı.

ballineurope. com, “Türkiye, Çin’de ABD’ye korkunç bir gün yaşattı”

nbcsports.com, “ABD, Türkler’den zor kurtuldu”

theringer.com da, “ABD, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını kazanmak için fazla mesaiye ve şansa ihtiyaç duydu” değerlendirmesinde bulundu.

(Star)