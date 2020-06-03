Korkak aptal!

San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı'nın başantrenörü Gregg Popovich, ABD Başkanı Trump'a sert ifadeler kullandı.

AKŞAM

Popovich, Trump için: “Trump’ın beyni olsaydı, %99’u alaycı da olsa, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor. Beyaz Saray bodrumunda saklanıyor. O bir korkak...” dedi.

CEZA VERİLMESİN

Öte yandan Alman Futbol Federasyonu’nun George Floyd olayını protesto için tişört giyen Borussia Dortmundlu Sancho’ya ceza vermesi gündeme geldi. Alman basını oyuncunun cezalandırılmamasını istedi. FIFA da kulüplere ve organizatörlere ırkçılık karşıtı eylemlere ceza verilmemesi çağrısında bulundu.

CENAZE MASRAFINI ÜSTLENDİ

Ünlü boksör Floyd Mayweather, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd’un cenaze masrafl arını karşılayacağını açıkladı.

Irkçılık kötüymüş!