Koray Günter, Hellas Verona'ya transfer oldu

2019-20 sezonunda Serie A'da mücadele edecek Hellas Verona, 24 yaşındaki stoper Koray Günter'i kiralık olarak 1 yıllığına transfer etti.

2008-09 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına katıldıktan sonra 2012-13 sezonu başında A takıma yükselen Koray Günter, ertesi sezon Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray forması ile 50 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon katıldığı Genoa formasını 15 kez giydi.