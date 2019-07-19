Koray Günter, Hellas Verona'ya transfer oldu
Serie A ekiplerinden Hellas Verona, son olarak Genoa forması giyen Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
2019-20 sezonunda Serie A'da mücadele edecek Hellas Verona, 24 yaşındaki stoper Koray Günter'i kiralık olarak 1 yıllığına transfer etti.
2008-09 sezonunda Borussia Dortmund altyapısına katıldıktan sonra 2012-13 sezonu başında A takıma yükselen Koray Günter, ertesi sezon Galatasaray'a transfer oldu.
Galatasaray forması ile 50 maça çıkan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon katıldığı Genoa formasını 15 kez giydi.
Ufficiale: Koray Günter è gialloblù— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 19 Temmuz 2019
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