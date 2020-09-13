Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettiği maçı kaleme aldı.
Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük, adı Galatasaray'la da anılan Badou Ndiaye transferinde sona geldi.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.
Galatasaray'ın göndermeye çalıştığı Younes Belhanda, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta çok iyi bir performans sergiledi.
Fenerbahçe, savunma ve hücum hattına takviye yaparak transfer dönemini resmen kapatmış olacak.