Konyaspor'un Hollanda kampı aralıksız devam ediyor

İkinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'da bulunan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Selim Ay ve Paolo Hurtado katılmazken, Fallou Diagne takımdan ayrı çalıştı.
Asteras Tripolis ile oynanan özel maçta fazla süre alan Marko Jevtovic, Erdon Daci, Mücahit Can Akçay ve Alper Uludağ'ın aktif dinlenerek değerlendirdiği antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, 5'e 3 ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı yarı sahada oynanan turnuva maçları ile tamamladı.
(DHA)
Galatasaray yönetimi Josef de Souza, Falcao ve Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Josef de Souza, Radamel Falcao'nun tatil fotoğrafını beğendi ve 'Görüşürüz kardeşim' mesajını paylaştı.
Falcao transferini tamamlamak için Fransa’ya çıkarma yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, Monaco idarecileriyle görüşüyor. Cim-Bom’un hedefi; bonservis bedeli ödemeyerek, bu transferi bitirmek.
Jean Armel Drole’ü Las Palmas'a götüren Claudio Druetta, Diagne'nin ise önümüzdeki hafta Galatasaray'dan ayrılacağını belirtti.
Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer ile 2.5 milyon euroya el sıkıştı. Danimarkalı stoperin kulübü Sevilla ile de son detaylar görüşüldü. Anlaşma 1+1 yıllık kiralık. Simon Kjaer’nın, bugün açıklanması bekleniyor.
Simon Kjaer'i Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Sevilla, İbrahim Amadou'yu da hesaba kattı.
Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.