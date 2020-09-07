Konyaspor'un genç file bekçisi Mustafa Berzan Tekbaş, yaşamını yitirdi

Genç kaleci, haziran ayından beri kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.
Mustafa Berzan Tekbaş'ın vefatıyla ilgili olarak Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor transferde hareketli saatler yaşıyor. Son olarak Sparta Prag'dan forvet Benjamin Tetteh'e imza attıran Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı ve Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Adem Büyük'ü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.
Burak Yılmaz'ı Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar transferinde sona geldi. Siyah-Beyazlı yönetim, Kamerunlu forveti, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile anlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün ayrılığı sonrası transfer planlarını da netleştirdi.
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Ömer Bayram yeni sezon öncesi performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.