Konyaspor'un genç file bekçisi Mustafa Berzan Tekbaş, yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kaleci, haziran ayından beri kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.



Mustafa Berzan Tekbaş'ın vefatıyla ilgili olarak Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."