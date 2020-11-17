Konyasporlu Ibrahim Sehic, koronaya yakalandı

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun açıklamasında, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah tüm futbolcu ve teknik ekibe rutin olarak Kovid-19 testi yapıldığı, kaleci Sehic'in testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.
Bu durumun ardından Sehic'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise ümit milli takımdan Luka Kacavenda ve Belmin Dizdarevic'in çağrıldığı duyuruldu.
UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ile İtalya maçları için toplanan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda daha önce de Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic ve Samir Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım Çarşamba akşamı Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena Stadı'nda antrenman yaptı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Ümit milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4'üncü sırada tamamlarken, Kosova 9 puanla 5'inci sırada yer aldı.
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüse yakalanan 6 oyuncudan 4'ünün sonucunun negatife döndüğü, 2'sinin tedavisine ise devam edildiği bildirildi.
Birbiri ardında gelen koronavirüs vakaları sonrası Norveç Milli Takımı, zor günler yaşıyor. İskandinav ülkesi, sahaya çıkabilmek için çözüm arıyor.
İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, koronavirüse yakalandı