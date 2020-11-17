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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 23:31
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Konyasporlu Ibrahim Sehic, koronaya yakalandı

Konyasporlu Ibrahim Sehic, koronaya yakalandı

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AA

İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, koronavirüse yakalandı

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun açıklamasında, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah tüm futbolcu ve teknik ekibe rutin olarak Kovid-19 testi yapıldığı, kaleci Sehic'in testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Bu durumun ardından Sehic'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise ümit milli takımdan Luka Kacavenda ve Belmin Dizdarevic'in çağrıldığı duyuruldu.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ile İtalya maçları için toplanan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda daha önce de Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic ve Samir Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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Konyasporlu Ibrahim Sehic, koronaya yakalandı

Konyasporlu Ibrahim Sehic, koronaya yakalandı

İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, koronavirüse yakalandı
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