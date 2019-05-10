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  3. Konyasporlu futbolcu Ali Koç'un locasında görüntülendi

Konyasporlu futbolcu Ali Koç'un locasında görüntülendi

Konyasporlu futbolcu Ali Koç'un locasında görüntülendi

Atiker Konyaspor'un orta saha oyuncusu Jens Jonsson'un, önceki gün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan pota derbisini sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un locasında izlemesi akıllara transfer konusunu getirdi.

Maça özel davet edilen Danimarkalı oyuncunun, ailesi ve menajeri de Ali Koç ile birlikte buluşmada yer aldı. Koç'un 26 yaşındaki futbolcuya gösterdiği yakınlık dikkat çekse de görüşmede transfer ile ilgili bir konuşma geçmediği belirtildi.

Jonsson'un, menajeri Nielsen ile görüşmek için İstanbul'da olduğu ve davet üzerine maça geldiği belirtildi.

Bu sezon Konya ile 20 lig maçında 3 gol atan ve 3 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Jonsson orta sahanın yanı sıra ön libero ve stoperde de görev yapabiliyor.

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar basket maçını tribünden izlerken, başkan Koç'un Jonsson'u locasında ağırlaması dikkat çekti ancak transferin gündemde olmadığı belirtildi.

(Sabah)

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