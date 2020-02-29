Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehitlerimizin isimlerini okuyan görevli gözyaşlarını tutamadı

Karşılaşma öncesi Suriye´nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerimizin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması tribündeki taraftarları duygulandırdı.
Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri anons edildi. Anonsu yapan görevli gözyaşlarını tutamadı.
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.
Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.