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  • Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehitlerimizin isimlerini okuyan görevli gözyaşlarını tutamadı
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:18
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:22

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehitlerimizin isimlerini okuyan görevli gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, şehitlerimizin isimlerini okuyan görevli gözyaşlarını tutamadı

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Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi, İdlib'de şehit olan askerlerimizin isimleri anons edildi. Anonsu yapan görevli gözyaşlarını tutamadı.

Karşılaşma öncesi Suriye´nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerimizin isimlerini okuyan stat spikerinin gözyaşlarına hakim olamaması tribündeki taraftarları duygulandırdı.

Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

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