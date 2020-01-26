Konyaspor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali Şahiner, Johnsson, Volkan, Bajic, Thuram, Daci
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından TFF'ye çok sert tepki gösterdi.
Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Göztepe maçının ardından görüşlerini paylaştı.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı.
19. hatada Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta Necip Uysal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.