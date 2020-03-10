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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 19:09
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  • 10 Mart 2020 Salı 19:09

Konyaspor'dan taraftarlara birlik çağrısı

Konyaspor'dan taraftarlara birlik çağrısı

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Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, son dönenlerde yaşanan sıkıntılardan birlik ve beraberlik içerisinde çıkılacağı belirtilerek, "Bu girdaptan el ele, omuz omuza vererek çıkacağız. Birbirimize inanarak, güvenerek, destek vererek zoru başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, zor bir dönemden geçildiği ve bu dönemden birlik ve beraberlik içerisinde çıkılabilineceği kaydedildi.

Geçmişi yargılamanın kimseye bir fayda sağlamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda kimin hatalı, kimin suçlu ya da suçsuz olduğunu tartışmak, hem enerjimizi hem de odaklanmamız gereken 9 maçlık süreci olumsuz etkileyecektir. Taraftarlarımıza çok daha büyük başarılar yaşatmak için başladığımız ve planlarımızı bu doğrultuda yaptığımız sezonda, sıkıntılı bir süreci atlatmak ve gemiyi limana sağ salim ulaştırmak için elimizdeki bütün imkan ve şartları sonuna kadar zorluyoruz. Kamuoyundan özellikle gizlediğimiz, cevaplamaktan kaçındığımız hiçbir konu yok. Her türlü soruya yanıt verebilecek durumdayız. Nitekim zaman zaman gündemdeki meselelerle ilgili toplantılar düzenleyip camiamızı bilgilendirmek adına, medya mensuplarımızın bu toplantılarda ve bire bir görüşmelerimizde sordukları tüm sorulara hiçbir şeyi saklamadan, üzerini örtmeden cevaplar verdik. Bundan sonra da aynı tutumumuzu devam ettireceğiz."

"HEPİMİZİN ORTAK GAYESİ, ÜMİDİ, SEVDASI, MUTLULUĞU, HÜZNÜ KONYASPOR"

Ligde uzun süreden beri mutluluktan çok hüznün yaşatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzunca süreden beri mutluluktan çok hüzünleri yaşadığımız/yaşattığımız için son derece üzgünüz. Ama hem camiamıza hem teknik ekibimize hem futbolcularımıza olan sarsılmaz inancımızı muhafaza ediyoruz. Bu girdaptan el ele, omuz omuza vererek çıkacağız. Birbirimize inanarak, güvenerek, destek vererek zoru başaracağız. Dünü konuşacağımız, neler yaşandığını tartışacağımız zamanlar olacak. Ama bugün, bir olmak, birlik olmak zorundayız. Saflarımızı sıklaştırıp, Konyaspor armasının, bayrağının altında kenetlenmek durumundayız. Hepimizin ortak gayesi, ümidi, sevdası, mutluluğu, hüznü Konyaspor. Yapabiliriz, yapacağız, birlikte başaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Açıklamada, Konyaspor taraftarlarından bundan sonraki dönemde de takımlarına kayıtsız şartsız destek vermeleri istendi.

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