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aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:31
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  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:31

Konyaspor'dan sosyal mesafeli idman

Konyaspor'dan sosyal mesafeli idman

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Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ,koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, gruplar halinde yapılan çabukluk ve top çalışmalarının ardından tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 15 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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