Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destek

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, A’dan Z’ye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00 TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Ş’nin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."
Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Beşiktaş kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kulübün kuruluş yılı olan 1903 yılına gönderme yaparak 1 milyon 903 bin TL'lik anlamlı bir bağışta bulundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.