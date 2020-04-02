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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 15:50
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 15:50

Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destek

Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destek

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İttifak Holding Konyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destekte bulundu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, A’dan Z’ye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00 TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Ş’nin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."

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