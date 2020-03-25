Konyaspor'dan koronavirüs önlemi

Süper Lig takımlarından Konyaspor koronavirüs testinden geçecek. Yeşil beyazlı yönetimin dün Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne test için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Konyaspor, 14 Mart'ta Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Sarı lacivertli takıma bugün yapılan koronavirüs testi sonrasında bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.