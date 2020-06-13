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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:00
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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif

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İTTİFAK Holding Konyaspor'da koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan COVID-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Yeşil beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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