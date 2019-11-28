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  3. Konyaspor'da hedef Galatasaray'dan Taylan Antalyalı!

Konyaspor'da hedef Galatasaray'dan Taylan Antalyalı!

Konyaspor'da hedef Galatasaray'dan Taylan Antalyalı!

Hedeflerinin uzağında kalan Yeşil- Beyazlılar’da teknik direktör Aykut Kocaman, devre arasında takıma 4 takviye yapacak. Hedefteki ilk isim ise Galatasaray’da yeterince şans bulamayan Taylan Antalyalı...

Konyaspor’da üst sıralar hedefiyle başladığı sezonda 12 haftanın sonunda 13 puanda kalan Aykut Kocaman, takımı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Milli ara dönüşünde Beşiktaş’a yenilmesine rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle beğeni kazanan Yeşil-Beyazlılar, devre arasında takımı güçlendirmek adına ciddi bir operasyon yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın hücum hattındaki her mevkiiye 1’er takviye istediği bildirildi. Bu doğrultuda İç Anadolu ekibi, sağ kanat, sol kanat, forvet ve orta sahaya takıma seviye atlatacak oyuncular alacak.

Hedef ikinci yarı

Konyaspor’un, Galatasaray’ın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan renklerine bağladığı, fakat yeterince şans bulamayan ismi Taylan Antalyalı’yı kiralamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği futbolcu için yönetimin düğmeye bastığı gelen haberler arasında. Kocaman ve ekibi devreye kadar kalan 5 maçtan maksimum puanı alıp ikinci yarıya damga vurmanın planlarını yapıyor.

(Fanatik)


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