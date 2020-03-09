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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 20:53
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 20:53

Konyaspor'da hedef Fenerbahçe galibiyeti

Konyaspor'da hedef Fenerbahçe galibiyeti

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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, koşu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ve Robert Mak ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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