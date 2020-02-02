Konyaspor'da Farouk Miya 1 ay sahalardan uzak kalacak

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edilen Miya'nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Ugandalı futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, Antalyaspor maçında sakatlanan futbolcularımız Farouk Miya ve Rogerio Thuram'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Türksoylu, futbolcumuz Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ancak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. Türksoylu, ayrıca oyuncumuz Rogerio Thuram'ın alt çenesinde 3 santimetre yarası olduğunu, 4 dikiş atıldığını ancak Yakutel Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı."
Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.
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