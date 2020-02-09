Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı.

Son olarak dün sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kalan Konyaspor, 3 ayı aşkın süredir kendi evinde gol dahi atamazken, bu sezon oynadığı 21 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Geçtiğimiz yıl şubat ayından bu yana bir çöküş içerisinde olan Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 36 lig maçında yalnızca 5 galibiyet alabildi.

Yeşil beyazlı ekip resmi internet sitesinden Kocaman'a teşekkür mesajı eşliğinde ayrılığı bu şekilde duyurdu:

Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.