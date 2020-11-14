Konyaspor'da 5 kişi koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'a talih kuşu kondu Trabzonspor'a talih kuşu kondu Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.

Trabzonspor'da transfer sürprizi! Avcı onu istiyor Trabzonspor'da transfer sürprizi! Avcı onu istiyor Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.

Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.

Emre Belözoğlu, bu 6 genci izliyor Emre Belözoğlu, bu 6 genci izliyor Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.