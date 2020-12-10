Konyaspor'da 3 korona vakası

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.
Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.
Etkisiz oyun ve ağır tempoya çare arayan Fenerbahçe'de orta saha güçlenecek. Sosa'nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.
Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Eski hakem İhsan Türe, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin değerli isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakemimiz İhsan Türe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
İSTANBUL (AA) - İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.