Konyaspor'da 3 korona vakası

AA

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'da biri futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 kişinin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.