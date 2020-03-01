Konyaspor'a Bülent Korkmaz da çare olamadı

Konyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar bu sonuçla birlikte iç sahada galip gelememe istikrarını sürdürdü. Konyaspor iç sahadaki son maçını ligin 6'ncı haftasında Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etmişti. Yeşil beyazlılar bu maçtan sora sahasında oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet alırken 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 1-0, Trabzonspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0, Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar iç sahadaki galibiyet hasretini 26'ncı hafta sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında dindirmeye çalışacak.
Sahasında Kasımpaşa'yı da yenemeyen Konyaspor'un taraftar grupları da ligin bitimine 10 maç kala alınan bu sonuç nedeniyle sitem etti. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlarda, "Futbolcular inançlarını kaybetmiş. Bu takım artık düşmüştür. Kasımpaşa'yı da yenemeyeceksen kimi yeneceksin. Biz böyle vazgeçmiş, boş vermiş futbolcular istemiyoruz. Artık sahamızda galip gelip, gülmek istiyoruz. Sahamızda ne zaman 3 puan alacağız" gibi yorumlarda bulundular.
21'inci hafta sonunda Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz da Konyaspor'a çare olamadı. Tecrübeli teknik adam yeşil beyazlı takımın başında çıktığı 3 lig maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Yeşil beyazlılar bu maçlarda Göztepe'ye 3-1 mağlup olurken, HES Kablo Kayserispor ile 2-2 ve sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Bülent Korkmaz yeni takımıyla birilkte 3 puan sevinci yaşayamadı. Bülent Korkmaz, Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada sahalarında oynadıkları maçların önemine dikkat çekerek, "Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyorsak kendi sahamızdaki maçları kazanmamız ve puan kaybı yaşamamamız gerekiyor"dedi.
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