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Konyaspor'a Brezilyalı golcü

Konyaspor'a Brezilyalı golcü

Konyaspor, Brezilyalı golcü Thuram'ın transferinde son aşamaya geldi.

Sezonun ilk yarısını ligi istediği yerde bitiremeyen Konyaspor, ikinci yarı öncesinde transfer için kolları sıvadı. Yeşil beyazlılar, Yunanistan Ligi takımlarından Lamia'da forma giyen Brezilyalı golcü Thuram ile anlaşma aşamasında.

Konyaspor yönetimi teknik direktör Aykut Kocaman ile devam kararı aldı ve deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer için kolları sıvadı. Hücum hattında yaşanan sorunu Thuram ile gidermek isteyen Konyaspor yönetimi görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı futbolcu, Konyaspor'un Antalya kampına katılacak.

(Futbol Arena)


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