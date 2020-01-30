Konyaspor Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.
Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Süper Lig takımlarından yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a gitmesine tepki gösterdi.
Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.