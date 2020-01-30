  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:53
  • |
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 14:53

Konyaspor Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

Konyaspor Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

Paylaş

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, kanat oyuncu alarak kadrosuna takviye yaptı.

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak, İttifak Holding Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a Guilherme tepkisi

title

Avustralya Açık'ta Federer'i mağlup eden Djokovic finale yükseldi

title

Transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi tarihte? İşte ara transfer sezonu bitiş tarihi..

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı
Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

Galatasaray genç yıldızı kadrosuna kattı

Galatasaray, Boluspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Süer'i transfer etti.

Aboubakar raporu Beşiktaş'ı şok etti!
Aboubakar raporu Beşiktaş'ı şok etti!

Aboubakar raporu Beşiktaş'ı şok etti!

Nimes'le görüşmelere başlayan Aboubakar'ın antrenmanda ısınırken bile sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...
Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor transferde bombayı patlattı! Şehre indi...

Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi
FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi

FLAŞ! Ligler süresiz olarak ertelendi

Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.

Malatyaspor Trabzonspor'a ateş püskürdü
Malatyaspor Trabzonspor'a ateş püskürdü

Malatyaspor Trabzonspor'a ateş püskürdü

Süper Lig takımlarından yeni Malatyaspor, Guilherme'nin Trabzonspor'la görüşmek için Trabzon'a gitmesine tepki gösterdi.

Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı
Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı

Galatasaray'dan sürpriz Emre Akbaba kararı

Son dakika haberi: Galatasaray Yönetimi, sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba’nın kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...
Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...

Cimbom Arjantinli yıldızı getiriyor! İşte yapılan teklif...

Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.