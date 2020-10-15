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  • 15 Ekim 2020 Perşembe 20:10
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Konyaspor Yeni Malatyaspor'a bileniyor

Konyaspor Yeni Malatyaspor'a bileniyor

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AA

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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