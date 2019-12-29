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  3. Konyaspor, Wilfried Bony transferi için harekete geçti

Konyaspor, Wilfried Bony transferi için harekete geçti

Konyaspor, Wilfried Bony transferi için harekete geçti

Süper Lig’de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın.

Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea’de forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti.

Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli golcünün daha önceki transfer dönemlerinde ismi sıkça İstanbul’un 3 büyük takımı ile de geçmişti.

(DHA)


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