Konyaspor ve Kayserispor'da Oğuzhan Özyakup yarışı

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor ve Kayserispor teklifte bulunmuştu. Tecrübeli ön libero için kiralama önerisinde bulunan 2 Süper Lig kulübü, Beşiktaş Kulübü’nün vereceği yanıtı bekliyor.
2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin göndermeye sıcak baktığı Oğuzhan’la ilgili olarak resmi kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.
(Fanatik)
Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.
Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.
G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.
HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.