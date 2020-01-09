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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 08:01
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 08:01

Konyaspor ve Kayserispor'da Oğuzhan Özyakup yarışı

Konyaspor ve Kayserispor'da Oğuzhan Özyakup yarışı

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Oğuzhan Özyakup'u kiralamak isteyen Konyaspor ve Kayserispor, Beşiktaş Kulübü’nün vereceği yanıtı bekliyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Oğuzhan Özyakup’a, Konyaspor ve Kayserispor teklifte bulunmuştu. Tecrübeli ön libero için kiralama önerisinde bulunan 2 Süper Lig kulübü, Beşiktaş Kulübü’nün vereceği yanıtı bekliyor.

2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin göndermeye sıcak baktığı Oğuzhan’la ilgili olarak resmi kararın bu hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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