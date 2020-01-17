Konyaspor, uzatmada bulduğu golle Ankaragücü'nü mağlup etmeyi başardı

SPOR GÜNDEMİ

Damien Comolli'den veda masajı Damien Comolli'den veda masajı Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor'da bir ayrılık daha Trabzonspor'da bir ayrılık daha Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Bitti bu iş! 3 yıllık anlaşma tamam Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.

Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Abdullah Avcı'da arıza çıkabilir Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.

'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 'Arda Turan Galatasaray'ı istiyor' 32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.