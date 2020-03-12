Konyaspor taktik çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmayla sürdürdü.

Süper Lig’in 26'ncı haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.