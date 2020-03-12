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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 15:37
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 15:37

Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor taktik çalıştı

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İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmayla sürdürdü.

Süper Lig’in 26'ncı haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

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