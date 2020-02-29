Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puana yükseldi ve bu sezon 10. beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 20 puana çıktı ve uzun süre sonra 2 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.