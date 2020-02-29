Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puana yükseldi ve bu sezon 10. beraberliğini aldı. Kasımpaşa ise 20 puana çıktı ve uzun süre sonra 2 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.
Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.