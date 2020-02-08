Konyaspor sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mustafa Cengiz’e çok sert cevap verdi.

Terim görevi bırakıyor! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray’da sezon sonunda erken seçim kararı alınmasına kesin gözüyle bakılırken konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Fatih Terim’e yakın çevresi ‘ilk seçimde aday ol’ teklifi yaparken tecrübeli teknik adamın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.