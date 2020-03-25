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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 21:34
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 21:35

Konyaspor riske girmeyecek

Konyaspor riske girmeyecek

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Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, antrenmanlara toplu şekilde çıkmanın büyük risk oluşturacağı belirtilerek, kulübün böyle bir riskin altına girmeyeceği kaydedildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, liglerin dünya genelinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de de ertelendiği hatırlatılarak, salgının ne zaman kontrol altına alınacağının henüz belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Karar mercilerinin liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz net bir açıklamasının bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum bizimle birlikte diğer Süper Lig takımlarını da büyük bir belirsizliğin içine sürüklüyor. Oyuncularımız 6 gündür bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 26 Mart Perşembe günü toplanacak olan teknik heyetimiz, oyuncularımız, yönetimimiz, kulüp ve tesis çalışanlarımızın tamamına Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından test yapılması için müracaat ettik. Ancak bu testlerin negatif çıkması yeterli olmayacak. Futbolun temas oyunu olduğu gerçeğinden hareketle bu şartlarda kesin izolasyon sağlanması mümkün görünmediği için testlerin kısa aralıklarla tekrarlanması gerekecek. Gün içinde farklı saha ve saatlerde bireysel olarak gerçekleşecek çalışma programları dahi bu sorunu çözmek için yeterli olmayacak."

Açıklamada, ligin başlama tarihi açıklanana kadar takım halinde çalışmalardan ziyade bireysel antrenmanlara ağırlık verileceği ifade edildi.

Bu sürenin uzamasıyla oyuncuların maç performanslarını yeniden yakalamasının en az 3-4 hafta süreceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum hem şampiyonluğa oynayan hem de küme düşme potasındaki takımları doğrudan etkileyecek. Sakatlık riskleri artacak. Futbolcular bir araya gelmekten imtina edecek, fizyoterapistler, masörler sakat futbolculara dokunmaya korkacak ve özellikle ailelerinin yanına gitmek isteyen yabancı oyuncuları maçlar bir yana, antrenmanlara dahi motive etmek her geçen gün daha da zorlaşacak. Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında antrenmanlara toplu şekilde başlamak büyük riskler oluşturacak. Bu şartlarda böylesine bir riskin altına İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak girmeyeceğiz. Şu unutulmamalı ki insan sağlığı ve sporcu sağlığı her türlü menfaatin, kazancın, hedefin önünde gelir. Bu cümleden hareketle, aziz milletimizin de sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun direktifleri doğrultusunda futbolun tüm paydaşlarının konsensüsü ile kulüplerin önlerini görebilmeleri için bir karar alınması gerekmektedir."

Açıklamada, koronavirüs salgınına karşı devletin bütün imkanları ve Türk milletinin desteğiyle büyük mücadele verildiği belirtildi.

Bu süreçte tedbirin hiçbir şekilde elden bırakılmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Panik yapmadan evde kalarak bu savaşı hep birlikte kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu savaşta özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Bilim Kurulumuz ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere toplum sağlığını önemseyen, ailesini, sevdiklerini, kurallara titizlikle uyarak koruma altına alan tüm vatandaşlarımıza, İttifak Holding Konyaspor olarak teşekkür ediyoruz." denildi.

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