Konyaspor, Marin Anicic'i transfer etti

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, uzun süreden beri temas halinde olduğu stoper Marin Anicic ile resmi sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Yardımcımız Osman Koçak ile futbolcumuz Marin Anicic katıldı. Marin Anicic, Konyaspor'umuzda 14 numaralı formayı giyecek."
Fenerbahçe taraftarlarının haftalardır merakla beklediği Kolarov ile ilgili Roma'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Trabzonspor Kulübü, Portekiz'in Sporting CP takımı oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'i bir yıllığına kiraladı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiklerini, oyuncunun da sarı-lacivertlilerle anlaştığını açıkladı.
Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.
Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.