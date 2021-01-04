  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Konyaspor ligde Galatasaray'ı tam 27 maçtır yenemiyor

Konyaspor ligde Galatasaray'ı tam 27 maçtır yenemiyor

Paylaş

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

- SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

- KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

- EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle
Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle

Gündemi sarsacak sözler: Ahmet Çakar hocam çık hangi hakem olduğunu söyle

Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi
Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi

Trabzonspor'un söz kestiği milli yıldız için F.Bahçe devreye girdi

Son dakika: Süper Lig'de bir hoca kıyımı daha
Son dakika: Süper Lig'de bir hoca kıyımı daha

Son dakika: Süper Lig'de bir hoca kıyımı daha

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı
İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı

İşte Galatasaray'ın yeni transfer planı

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza, Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu

Merih Demiral'da son dakika! İnanılmaz rakam
Merih Demiral'da son dakika! İnanılmaz rakam

Merih Demiral'da son dakika! İnanılmaz rakam

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral, yeterli süreyi alamadığını düşündüğü için İtalyan devinden ayrılık kararı aldı. Juventus, Avrupa'nın dev ekiplerinin peşinde olduğu Merih için 50 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlılar, kiralık + satın alma opsiyonlu gelen tekliflere kesinlikle sıcak bakmıyor.

Hakemler açıklandı! Haftanın maçı Halil Umut Meler'in
Hakemler açıklandı! Haftanın maçı Halil Umut Meler'in

Hakemler açıklandı! Haftanın maçı Halil Umut Meler'in

Süper Lig'de 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sıkışık fikstüre ayar
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sıkışık fikstüre ayar

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sıkışık fikstüre ayar

F.Bahçe Teknik Direktörü, ocak ayında ortalama 3 günde 1 maç oynayacak futbolcularını adale sakatlıklarından korumak amacıyla özel bir çalışma programı uygulayacak.

Galatasaray'da Feghouli seferberliği yaşanıyor
Galatasaray'da Feghouli seferberliği yaşanıyor

Galatasaray'da Feghouli seferberliği yaşanıyor

Galatasaray'da Antalyaspor maçının ardından maçı tekrar izleyen teknik heyet, "Feghouli olsaydı sonuç farklı olurdu" görüşünde birleşti.

Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor
Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor

Gözler TFF'de! Harcama limitleri belli oluyor

Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.