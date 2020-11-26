  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Kasım 2020 Perşembe 21:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Konyaspor kupada konuk ettiği Manisa FK'yi 7-0 mağlup ederek turladı

Konyaspor kupada konuk ettiği Manisa FK'yi 7-0 mağlup ederek turladı

Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, bir üst tura yükseldi.

Yeşil beyazlı ekibin gollerini; 9, 42 ve 82'nci dakikalarda Hurtado, 15'inci dakikada Eduok, 31'inci dakikada Uğur ile 50 ve 79'uncu dakikalarda Daci attı.

Karşılaşmanın 59'uncu dakikada ise Manisa Futbol Kulübü'nden Mehmet Uysal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada, Konyaspor’da serbest vuruşun başına geçen Hurtado kalecinin sağına doğru vuruş yaptı ve topu doğrudan ağlara yolladı. 1-0

15. dakikada, Manisa FK’nın çıkarken kaptırdığı top sonrası Oğuz Kağan’ın üst üste iki şutunu ve sonrasında Miya’nın şutunu kaleci Yusuf çıkardı. Son olarak kale önünde topu tamamlayan Eduok farkı ikiye çıkaran isim oldu. 2-0

31. dakikada Konyaspor’un kazandığı penaltı sonrası topun başına geçen Uğur meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

42. dakikada Manisa FK savunmasının hatası sonrası Eduok savunma arkasına sarkan Hurtado’ya pas attı. Hurtado kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. 4-0

51. dakikada Musa’nın kendi yarı alanından derinlemesine gönderdiği topla ceza alanına sokulan Daci, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı beşe çıkardı. 5-0

79. dakikada rakip yarı alanının ortalarında topu kapan Dacı, ceza alanına girdi ve yerden köşeye gönderdiği şut gol oldu. 6-0

81. dakikada sağ kanattan ilerleyen Dacı ters taraftaki Hurtado’ya pasını attı. Hurtado ceza sahasına girip vurdu ve topu filelere göndererek hat-trick yaptı. 7-0

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Murat Şener xx

Konyaspor: Ozan Can xx, Skubic xxx (Adil dk. 46 xxx), Uğur xxx, Alper xxx (Guilherme dk. 46 xx), Ahmet Yılmaz xxx, Oğuz Kağan xxx, Musa xxx (Abdulsamet dk. 76 xx), Dacı xxx, Hurtado xxx, Miya xxx (Ahmet dk. 58 xx), Eduok xxx (Milosevic dk. 46 xxx)

Yedekler: Erten, Abdulkerim, Ali, Hüseyin, Cikalleshi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Manisa FK: Tayyib x (Mert dk. 80 ?), Ömer Faruk x, Volkan x, Çağrı x, Yiğit x (Mustafa dk. 57 x), Ferhat x, Erhan x (Bilal dk. 46 x), Mehmet Yılmaz x, Birkan x, Mehmet Güven x (Nizamettin dk. 38 X), Yusuf x

Yedekler: Ömer, Oğuz

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Hurtado (dk. 9, 42 ve 81), Eduok (dk. 15), Uğur (dk. 31 pen.), Daci (dk. 51 ve 79) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Mehmet Uysal (dk. 59) (Manisa FK)

Sarı kart: Bilal (Manisa FK)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Maçta 2. gol 40. dakikada geldi | CANLI
Maçta 2. gol 40. dakikada geldi | CANLI

Maçta 2. gol 40. dakikada geldi | CANLI

Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi
Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi

Şenol Güneş'ten çok tartışılacak yeni yabancı tavsiyesi

Başakşehir'den TFF'ye sitem! 'Forma giyemeyecek'
Başakşehir'den TFF'ye sitem! 'Forma giyemeyecek'

Başakşehir'den TFF'ye sitem! 'Forma giyemeyecek'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick
Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Hekimoğlu Trabzon, Kayserispor'u kupadan eledi! Batuhan Karadeniz'den hat-trick

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon, normal ve uzatma süresi 3-3 biten maçta penaltı atışlarında Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'a 4-3 üstünlük kurarak adını 5. tura yazdırdı.

F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız
F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız

F.Bahçe'yle ilgili iddialı sözler: Yıkacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza
Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza

Lider Alanyaspor'da 2 yıllık sürpriz imza

Aytemiz Alanyaspor, 33 yaşındaki Portekizli kaleci Jose Marafona'nın sözleşmesini yeniledi.

Diego Maradona dünya basınında
Diego Maradona dünya basınında

Diego Maradona dünya basınında

Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha

G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı
G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı

G.Saray'ın gelir kaybı dudak uçuklattı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının ekonomik yönden etkilerine dikkat çekerken, "Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon Euro civarında oldu" dedi.

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.