Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: Ben mi çıkıp oynayacağım

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, ara transfer dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kulüplerin yürümesi için performans gelirlerinin artı olması lazım. Ben mi çıkıp oynayacağım. Selçuk başkanım ya da yönetim mi çıkıp oynayacak. Bu iş kazan kazan modeli gibi. Onlar bize verecek ki gelenden biz de onlara vereceğiz." dedi.

Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda takımın geldiği durumu ve ara transfer dönemini basın mensuplarına değerlendirdi.

Göreve geldiği günden bu yana yeşil-beyazlı kulübün geleceğe yönelik ciddi yatırımlar yaptığını anlatan Kulluk, şöyle konuştu:

"Transferi yapmak dünyanın en kolay işi. Önümüzde örnekler var. Jahovic, Yatabare, Orkan Çınar ve Eto'o gibi. O kadar kolay iş ki. Menajerlerini bulursunuz gelir imzaları tıkır tıkır atarlar. Ne oldu? Konyaspor şov yaptı. E giden gitmedi. O zaman ne yapacağız. Onları kadroya almayalım. Arka tarafa yazalım. Arka tarafa yazdığımızda maaşını tekrar ödeyeceksiniz. Bu o öyle o kadar kolay hemen 24 saat içinde olacak bir iş değil. Aklınızda bir şey kalmasın. Millet paraya kafayı taktı. İşte futbolcunun parası felan... Geçen sene ağustos itibarıyla Konyaspor oyuncuları hoca dahil 24 Ağustos'ta herkes parasını aldı. Yani mayısta lig bitti. Ağustosta bütün ödemeler bitti. Bu sene de aynısı olur. Mayısta alamazsa ağustosta alır. Kimse de açlığından ölmedi. Kulüplerin yürümesi için performans gelirlerinin artı olması lazım. Ben mi çıkıp oynayacağım. Selçuk başkanım ya da yönetim mi çıkıp oynayacak. Bu iş kazan kazan modeli gibi. Onlar bize verecek ki gelenden biz de onlara vereceğiz."

Kulluk, kulübün mali durumuna ilişkin ise "Bizim dışarıya borcumuz yok. İnşaata, şahıslara, SGK'ya ve vergi borcumuz yok. Federasyondan bize gelecek biz de futbolcuların hesabına yatıracağız. Bu kadar basit. Tesisleri derseniz. Biz bunları da yapmayabilirdik. Hocanın isteği doğrultusunda yaptık. İmkanı vermişiz. Elimizden geleni yapmışız. Bundan sonrası da arkadaşlara düşüyor. Şuna inanıyorum bu takım, Aykut Kocaman hoca, gözlerinde o enerjiyi görüyorum. Herhangi bir dağınıklık yok. Şansızlık var mı? Var." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara çağrıda bulunan Kulluk, takıma, hocaya ve kendilerine güvenmesini isteyerek, MKE Ankaragücü maçının son dönemde yaşanan girdaptan çıkmak için kırılma noktası olacağını söyledi.

İkinci Başkan Aksoy: "En az iki transfer daha yapacağız"

Toplantıya katılan Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ise ara transfer döneminde bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Devre arasında çok fazla transfer yapmanın takıma bir fayda sağlamayacağını aktaran Aksoy, "En az iki transfer daha yapacağız. Toplam 3 transfer olacak. Devre arasında çok fazla transferin, takıma uyum sağlama noktasında doğru olmayacağını düşünüyorum. Olumsuz düşünmeyelim. Olumsuzluklar bizi bu noktaya getiriyor. MKE Ankaragücü'ne inşallah mağlup olmayız. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Önümüzdeki 7 hafta önemli. Süreci biraz daha sakin götürüp, çünkü paniklemenin faydası yok, inşallah bu girdaptan çıkacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın da buna inanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aksoy sol açık mevkisinde oynayacak futbolcu transferine ilişkin ise "Bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Onu belirledik zaten; Jody Lukoki. Öncelikli transfer listemizde o var. Teklifimizi yaptık. Şu ana kadar kulübünden dönüş olmadı. Alternatifleriyle de görüşüyoruz. Yabancı ve mali bütçe sınırından dolayı yapacağımız takviyeleri bölgesine göre tamamen teknik ekibin raporu doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, taraftarların Konyaspor Kulübüne internet ortamında yönelttiği soruların cevapları okundu.