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Konyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

Konyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 4-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 20. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçti. Hakem ilk olarak bu golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saysa da VAR'dan uyarı üzerine golü kabul etti.

44. dakikada Jevtovic, penaltıdan Konyaspor adına farkı 2'ye çıkardı. 45+1. dakikada ise Farouk Miya, skoru 3-0'a getirdi. Veysel Sarı, 45+3. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın büyük hatasını değerlendirerek farkı 2'ye indirdi.

Konyaspor, 61. dakikad abir penaltı daha kazandı. Topun başına gelen Milan Jevtovic, kaleci Fatih Öztürk'e takıldı. Ancak hakem Serkan Tokat, kaleci Fatih'in penaltı vuruşu sırasında bir ayağının çizgide olmadığını tespit ederek penaltıyı tekrarlattı. 63. dakikada bu kez topun başına Farouk Miya geldi ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.

Konyaspor, 12 yıl sonra ilk kez bir maçın ilk devresinde 3 gol birden atmayı başardı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 7 puanda kaldı, Konyaspor ise puanını 12'ye yükseltti.

Kasımpaşa, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Malatyaspor'u ağırlayacak.

(AA)

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