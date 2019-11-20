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  3. Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı ameliyat oldu

Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı ameliyat oldu

Konyaspor kaptanı Ali Çamdalı ameliyat oldu

Konyaspor'da takım kaptanı Ali Çamdalı, burnundan ameliyat edildi.

İttifak Holding Konyaspor'da takım kaptanı Ali Çamdalı, burnundan ameliyat edildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşamki antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği mücadelede burnuna darbe alan Ali Çamdalı'nın çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi.

Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcunun Konya Medicana Hastanesinde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanımız Ali Çamdalı'nın 1 hafta sonra maske ile takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı." ifadesine yer verildi.

(AA)


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