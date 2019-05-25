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  3. Konyaspor ile Akhisarspor'dan sessiz veda

Konyaspor ile Akhisarspor'dan sessiz veda

Konyaspor ile Akhisarspor'dan sessiz veda

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftada Konyaspor, evinde lige veda eden Akhisarspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İki takım da karşılaşma boyunca rakip kaleyi 12 kez yoklarken, Konyaspor'un 4, Akhisarspor'un ise isabetli 5 şutunda kaleciler başarılı oldu.

Bu skorun ardından Konyaspor üst üste 3., son 7 maçında ise 6. beraberliğini aldı ve 44 puanla sezonu tamamladı. Üst üste 8 maç kazanamayan Akhisarspor ise, 27 puanla ligin son sırasında kalarak lige veda etti.

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