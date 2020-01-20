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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:07
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:09

Konyaspor, Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı

Konyaspor, Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı

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Konyaspor, Polonya Ligi takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen sol bek Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Polonya ekibi Jagiellonia'nın 29 yaşındaki Brezilyalı sol beki Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“İttifak Holding Konyaspor'umuz Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkiinde forma giyen Guilherme Sitya ile resmi sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Guilherme Sitya katıldı.

İmza töreninde konuşan yeni transferimiz "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

Opsiyonlu olarak 1.5 + 1 yıllığına imza atan Guilherme Sitya İttifak Holding Konyaspor'umuzda 12 numaralı formayı giyecek.”

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