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aksam.com.tr
  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 12:01
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 12:01

Konyaspor, Galatasaray'ın kiralamak istediği Jesse Sekidika'ya talip oldu

Konyaspor, Galatasaray'ın kiralamak istediği Jesse Sekidika'ya talip oldu

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Galatasaray'ın gelecek sezon bir takıma kiralamak istediği Jesse Sekidika'ya Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Konyaspor talip oldu.

Bu sezonun devre arasında Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'yı yeni sezonda bir takıma kiralanacak.

23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Sekidika'yı Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor yakından takip ediyor. Konyaspor, Galatasaray'ın son kararına göre gelecek sezon için hamle yapacak.

(Takvim)

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