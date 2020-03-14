Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde tartışan an

Konyaspor'da Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığı yönünde karar verdi.
Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve Göçek'in kararı değişmedi, Konyasporlu oyuncular bunun üzerine bir kez daha itirazlarda bulundu.
KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM
Pozisyonun ardından Konyaspor, pozisyonun gol olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin paylaşımında, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadeleri yer aldı.
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