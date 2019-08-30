Konyaspor, Dinamo Tiblisi forması giyen Levan Shengelia ile ilgileniyor

Bir kanat oyuncusu alarak transferi kapatacak olan Konyaspor'da teknik heyet hedefini belirledi.

Transferde maliyet açısından da uygun isimlere yönelen İç Anadolu ekibi, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi'de forma giyen Levan Shengelia ile ilgileniyor. Yeşil-Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkıştı.

Komşu temsilcisiyle görüşmelerini sürdüren Konyaspor Yönetimi'nin Aykut Kocaman'ın çok istediği futbolcuyu kısa sürede takıma kazandırması bekleniyor.

(Fanatik)