Konyaspor deplasmanda farklı kazandı

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Jevtovic, 41. dakikada Jonsson, 71. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90 + 1. dakikada Hurtado kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 29. ve 47. dakikalarda Papiss Cisse attı.

Ligde tam 11 maç sonra 3 puanla tanışan Atiker Konyaspor, puanını 41'e yükseltti ve 8. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 42 puanla 6. sırada yer aldı.

Atiker Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacakken Alanyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak.

Alanyaspor takımı, atılan gollerin ardından trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Josef Sural'ın formasını açtı.

SURAL İÇİN ÖZEL FORMA

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Çek futbolcu Josef Sural için sahaya siyah formayla çıktı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takım, Josef Sural anısına yeni sezon için hazırlanan siyah renkli formayla mücadele etti.

Maç öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya da Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formayla çıktı. Karşılaşma öncesi taraftarlar için hazırlanan üzerinde Josef Sural'in fotoğrafı bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir Sural'ın ailesine iletilecek.