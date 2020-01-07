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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 15:45
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  • 07 Ocak 2020 Salı 15:45

Konyaspor Brezilyalı golcüyle 1,5 yıllık anlaşmaya vardı

Konyaspor Brezilyalı golcüyle 1,5 yıllık anlaşmaya vardı

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İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı santrafor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı santrafor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajer Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Rogerio Thuram, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım" dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

1.5 yıllığına İttifak Holding Konyaspor'a kiralık olarak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.

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