Konyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir? Konyaspor Beşiktaş kadrosunda kimler var?

Konyaspor Beşiktaş maçına dair detaylı bilgi öğrenilmek isteniyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçı, Abdülkadir Bitigen yönetecek. Konyaspor Beşiktaş maçının kadrosu da belli oldu. Konyaspor Beşiktaş Süper Lig'te haftayı beraber tamamlayacak. Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ KADROSUNDA KİMLER VAR?
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin
ABOUBAKAR 2. YARI SAHADA!
Kartal, İttifak Holding Konyaspor maçının son hazırlığını dün öğle saatlerinde yaparken, Vincent Aboubakar ilk antrenmanına çıktı. Neşesi ile dikkat çeken ve takım arkadaşlarıyla bol bol şakalaşan Kamerunlu futbolcunun, taktik ağırlıklı antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve fizik açıdan hazır durumda olduğu bildirildi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın idman öncesi tesislerde özel bir görüşme yaptığı Aboubakar’ı takımla sadece bir çalışmaya çıkması nedeniyle Konya’da ilk 11’de düşünmediği öğrenildi. Cyle Larin ile maça başlamayı planlayan Yalçın, Kamerunlu golcüye ikinci yarıda forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.
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