Konyaspor 87 ve 90+8'de bulduğu gollerle deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi

Süper Lig’in 14'üncü haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi.
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Ali Palabayık, Serkan Çimen, Samet Çiçek
HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Miguel Lopes (Dk. 64 Muğdat Çelik), Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah (Dk. 78 Oğuzhan Çapar), Lennon, Campanharo, Pedro Henrique (Dk. 78 İlhan Parlak), Kanga (Dk. 89 İlhan Depe)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ (Dk. 70 Oğuz Kağan Güçtekin), Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Jetovic, Milosevic, Daci (Dk. 85 Uğur Demirok), Shengelia, Hadziahmetovic
GOLLER: Dk. 45+1 Henrique (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 87 Uğur Demirok, 90+8 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Lennon (Hes Kablo Kayserispor)
SARI KARTLAR: Henrique, Lennon, Kvrzic, İsmail Çipe, Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor) - Ahmet Çalık, Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Lennon'un pasında topla buluşan Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Sehic kurtardı.
29'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo'nun sert şutu sağ kale direğine çarparak auta gitti.
37'nci dakikada sağ taraftan Campanharo kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kafayla vuruşu top direkten döndü.
45+1'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kvrzic'e Konyasporlu Jevtovic faul yaptı. Hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-0.
57'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kvrzic'in kaleye çektiği şutu kaleci Sehic kornere çeldi.
66'ncı dakikada sağ kanatta Skubic'in ceza sahası içine ortasına kafayla vuran Jevtocic'in şutu üstten auta gitti.
82'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in kaleye şutunu İsmail Çipe kurtardı.
87'nci dakikada Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe'nin Hadziahmetovic'e hareketi nedeniyle hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Uğur Demirok topu ağlara yolladı: 1-1.
90+8'inci dakikada sol kanatta Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Jevtovic topu ağlara yolladı: 1-2.
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YAŞANANLAR
• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.
• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.
• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.
• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.
• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.
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