Konyaspor 87 ve 90+8'de bulduğu gollerle deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi

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Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu... Hasan Ali Kaldırım olay oldu! Maça damgasını vurdu... Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk etti. 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler karşılaşmayı geri dönüş yaparak 4-1 kazandı. Maçta birçok pozisyon tartışılırken 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın eski takımına karşı yaptığı hareket büyük olay oldu...

Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi... Caner'den Erol Bulut'a şok tepki! Emre Belözoğlu araya girdi... Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Kanarya'nın farklı kazandığı maçın 88. dakikasında oyundan alınan Caner Erkin'in tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Hocası Erol Bulut'a sinirlenip soyunma odasının yolunu tutan Caner Erkin'e Sportif Direktör Emre Belözoğlu müdahale etti. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye olay sözler! Kimse sakinleştiremedi Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam oynanan ve 4-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında hakem Bahattin Şimşek'in verdiği karara tepki gösterdi, saha kenarı karıştı.



YAŞANANLAR

• Maçın kırılma anı ise 71. dakikada Rafael'in iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı dakika oldu.

• Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'in faul yaptığını düşünerek Brezilyalı futbolcuya sarı kartı gösterdi.

• Sonrasında topa vurarak hakeme sert tepki gösteren Rafael ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

• Hakemin verdiği karara büyük tepki gösteren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk önce sarı kartla cezalandırıldı.

• Okan Buruk tepkilerine devam edince hakem Bahattin Şimşek, Buruk'a direkt kırmızı kart gösterdi.

• Yardımcıları Okan Buruk'u sakinleştirmekte zorlanırken saha kenarı bir anda karıştı.

Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...' Toroğlu'ndan olay yorum! 'Tek kelimeyle facia...' Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. 3 kırmızını çıktığı maçta ünlü yorumcu, eski hakem Erman Toroğlu çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi Anlaşma sağlandı! İşte G.Saray'ın ilk transferi Devre arasına hızlı bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, sarı-kırmızılı kulüp Aytaç Kara ile anlaştı ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başladı.